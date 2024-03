EdF ‍: Olivier Giroud titulaire, Didier Deschamps reçoit un ordre

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Sur le banc face à l’Allemagne samedi soir, Olivier Giroud sera titulaire pour la réception du Chili, ce mardi à Marseille. L’occasion pour le buteur de 37 ans de marquer des points à trois mois de l’Euro.

Qui sera l’avant-centre titulaire de l’Equipe de France à l’Euro ? Le doute est encore total à trois mois du coup d’envoi du championnat d’Europe. Didier Deschamps dispose de plusieurs solutions à ce poste, mais aucune ne se dégage. D’abord, le sélectionneur des Bleus n’a quasiment jamais utilisé Kylian Mbappé dans ce rôle, le préférant sur un côté. Dès lors, Olivier Giroud se retrouve en concurrence avec Randal Kolo Muani et surtout Marcus Thuram, auteur d’une saison XXL à l’Inter Milan… dans une attaque à deux, avec Lautaro Martinez. Aligné seul en pointe contre l’Allemagne, l’ancien numéro neuf du Borussia Mönchengladbach n’a pas brillé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Ce mardi face au Chili, c’est Olivier Giroud qui aura les faveurs de Didier Deschamps. L’occasion pour l’attaquant de l’AC Milan de mettre définitivement fin au débat selon Karim Bennani, qui ne comprends même pas comment le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ne peut pas déjà être considéré comme le titulaire indiscutable de la France à ce poste pour l’Euro. « Olivier Giroud titulaire à l’Euro, une évidence ? C’est le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, je crois que tout est dit. Il est encore en activité, il est toujours en Equipe de France donc il doit être titulaire » estime simplement le journaliste, avant de poursuivre.

Olivier Giroud titulaire à l'Euro 2024, zéro débat ?

« Marcus Thuram, sur sa saison, je peux comprendre qu’on le teste et qu’on dise pourquoi pas même si c’est à deux et tactiquement, ce n’est pas du tout la même chose. Giroud sait tout faire : garder le ballon, marquer des buts, défendre sur les coups de pied arrêtés, marquer sur coup de pied arrêté offensif. Il est tellement adroit, on ne peut pas se priver de Giroud, on s’en fout qu’il va quitter l’Europe dans les mois à venir. Jouons avec lui, on voit qu’il est encore très bon en Ligue des Champions. Giroud à 100 % selon moi, il est titulaire à 100 % en Equipe de France » a analysé Karim Bennani sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. La question est de savoir si tout est aussi fluide et évident dans l’esprit de Didier Deschamps, qui semble une fois de plus tâtonner sur certains postes clés à l’aube d’une grande compétition.