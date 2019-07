Officiel : Samir Nasri rebondit à Anderlecht

Dans : Mercato, Foot Europeen.

Non conservé à la fin de son contrat à West Ham, Samir Nasri va rebondir en Belgique. Alors qu'il discutait avec Le Havre, le milieu offensif de 32 ans a finalement choisi Anderlecht. En effet, le club belge a annoncé la signature du Français pour une saison, plus une en option. « Je veux absolument aider Vincent et le club à réaliser leurs objectifs », a confié le natif de Marseille, qui rejoint son ancien coéquipier de Manchester City Kompany, joueur-manager des Mauves.