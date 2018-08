Officiel : Ghezzal signe à Leicester

En ce dimanche soir, Leicester a officialisé la signature de Rachid Ghezzal, qui quitte donc Monaco un an après son arrivée à Monaco en provenance de Lyon. L’Algérien aura la délicate mission de faire oublier Ryiad Mahrez, parti pour Manchester City. Il est la cinquième signature de l’été pour les Foxes, qui auraient dépensé 14 ME pour le recruter.

