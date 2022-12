Officiel : Endrick signe au Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n’a pas perdu de temps, et a convaincu Palmeiras de lui céder sa pépite offensive Endrick ce jeudi 15 décembre 2022.

A l’image de ce qui avait été fait pour signer Vinicius Junior, le club espagnol a mis le paquet en trouvant un accord avec le joueur de 15 ans seulement, qui ne pourra donc rejoindre le club de la capitale espagnole qu’en juillet 2024, à ses 18 ans. Les données financières de ce transfert sont considérées comme secrètes selon Palmeiras, mais la presse européenne a déjà dévoilé les grandes lignes de cet accord. Il s’agit de la plus grosse vente jamais réalisée par un club brésilien. Le montant du transfert est de 35 ME, avec 25 ME de bonus supplémentaires. Le contrat d’Endrick l’emmènera jusqu’en 2027 avec le Real, et des options pour aller jusqu’en juin 2030.