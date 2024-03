Neymar attend deux offres pour cet été ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

David Beckham a rassemblé Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba dans sa franchise américaine de l’Inter Miami. Mais le prochain sur la liste ne devrait pas se nommer Neymar.

Le grand Barça reprend vie aux Etats-Unis, où Messi, Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba se sont retrouvés à l’Inter Miami pour une pré-retraite de rêve. Dans un championnat modeste d’un point de vue sportif, ceux qui étaient les meilleurs joueurs du monde il y a encore quelques mois se sont retrouvés et se régalent, avec un contrat juteux et dans un cadre de vie appréciable. Un an après avoir quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite, Neymar a de quoi être jaloux. La star brésilienne se verrait sans doute bien aux côtés de ses anciens compères du Barça, dans le climat très agréable de Miami.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Santos Futebol Clube (@santosfc)

Mais la situation de l’ancien n°10 du PSG est bien plus sombre. Victime d’une rupture des ligaments croisés en début de saison, l’international brésilien n’a disputé que cinq matchs de Saudi Pro League. Tandis que son contrat court jusqu’en juin 2025, la question d’un départ dès l’été prochain se pose déjà. A en croire les informations du site Pasion Futbol, toutes les hypothèses sont sur la table pour l’avenir de Neymar, qui envisage sérieusement de quitter l’Arabie Saoudite douze mois seulement après son arrivée.

Neymar prêt à quitter l'Arabie Saoudite cet été

Mais le média espagnol est cash, l’ancien meneur de jeu de Santos ne rejoindra pas l’Inter Miami, malgré l’intérêt de David Beckham afin de faire revenir un ex-Barcelonais de plus. Neymar privilégie deux destinations pour la suite de sa carrière selon le média : l’Europe, en cas d’offre d’un beau club de Premier League par exemple… ou Santos. Le « Ney » a toujours dit qu’il reviendrait un jour dans son club formateur et il a toujours l’intention de respecter sa parole. La question est maintenant de savoir quand auront lieu ces retrouvailles, et cela dépendra en partie d’une potentielle offre venue d’Europe lors du prochain mercato. Existe-t-il encore un club ayant des ambitions en Ligue des Champions prêt à miser sur Neymar ? C’est toute la question.