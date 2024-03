Un Français va être mis à la porte du Milan AC

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Formé à l'OL, le jeune français Pierre Kalulu s'est révélé au Milan AC après son départ du Rhône. Néanmoins, il vit une saison compliquée avec une grosse blessure à la cuisse. A Milan, on prépare déjà son départ cet été.

Annoncé en bleu très rapidement, Pierre Kalulu a disparu des débats sur les futures promesses de l'Equipe de France. En progression constante depuis 2020 et son arrivée au Milan AC, le joueur formé à l'OL connaît une saison pénible. La faute à des soucis musculaires et notamment une grave blessure à la cuisse qui l'a écarté des terrains pendant trois mois. Revenu récemment, c'est du banc que Kalulu voit ses concurrents occuper les postes en défense centrale : Simon Kjaer, Malick Thiaw, Fikayo Tomori ou encore Matteo Gabbia. De quoi obscurcir son avenir à court terme.

Kalulu sur le départ à Milan

C'est même pire à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. En effet, le quotidien sportif italien annonce que Pierre Kalulu est sur le départ au Milan AC pour cet été. Les Rossoneri veulent renouveler leur secteur défensif puisqu'ils encaissent trop de buts cette saison. On en est à 32 buts en Serie A et même 48 toutes compétitions confondues, ce qui est loin des standards des rivaux la Juve et l'Inter. Au-delà de ses blessures, Kalulu a déçu en interne sur le plan sportif d'où le fait que Milan privilégie Thiaw et Tomori à l'avenir plutôt que le Français.

⁉️ Pierre #Kalulu bocciato da @Gazzetta_it, è cedibile perché ha deluso e non sta giocando come nell'anno dello scudetto. Peccato che il francese quest'anno abbia saltato la bellezza di 20 partite su 27, 3 volte in panchina. Ok. pic.twitter.com/Qs5KfKOG2G — Milan Zone (@theMilanZone_) March 9, 2024

Kalulu n'est pas le seul milanais qui devrait faire ses valises. En fin de contrat, Simon Kjaer ne verra pas son bail être renouvelé. Pierre Kalulu sera une option intéressante au mercato pour les grandes écuries européennes. Le Français de 23 ans a connu toutes les équipes de France des U18 jusqu'aux Espoirs, étant même annoncé comme futur renfort des Bleus de Didier Deschamps. Pourquoi pas en Ligue 1 avec le PSG, lequel devrait étudier le profil de Kalulu. Ce serait alors une découverte pour le jeune homme, jamais utilisé dans l'élite par l'OL.