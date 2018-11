Mercato : Zlatan de retour en Europe ? Il fixe une énorme condition

Dans : Mercato, Foot Europeen, Serie A, Foot Mondial.

Auteur de 22 buts en 26 matchs avec les Los Angeles Galaxy en MLS, Zlatan Ibrahimovic est courtisé par plusieurs écuries européennes au mercato.

Ces dernières semaines, le nom de l’international suédois a notamment été associé au Real Madrid. Mais le géant espagnol n’est pas le club le plus intéressé par l’ex-buteur du Paris Saint-Germain. En effet, c’est le Milan AC qui serait le plus pressant pour tenter d’obtenir le renfort de Zlatan Ibrahimovic. Un intérêt réciproque selon les informations obtenues par Tuttosport.

Effectivement, le média italien explique que l’ancien attaquant du Milan AC rêverait de reposer ses valises à San Siro. Mais un désaccord existerait entre Mino Raiola et les dirigeants Rossoneri. Et pour cause, ceux-ci souhaiteraient offrir un bail de 6 mois à Zlatan Ibrahimovic, tandis que l’attaquant aimerait signer un contrat de 18 mois dans son futur club européen. Reste désormais à savoir si le Milan AC sera enclin à lui offrir cela, ce qui pourrait représenter un véritable risque pour un joueur de 37 ans. Mais le jeu en vaut peut-être la chandelle. C’est ce que doivent penser plusieurs supporters du côté du Milan, où le nom de Zlatan Ibrahimovic rappelle de jolis souvenirs.