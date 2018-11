Mercato : Valbuena ne dit pas non à un improbable retour en L1

Dans : Mercato, Ligue 1, OM, OL.

En fin de contrat avec Fenerbahçe en juin prochain, Mathieu Valbuena n’entend pas raccrocher les crampons.

A 34 ans, l’international français veut encore relever des challenges et il n’est pas impossible qu’il revienne en Ligue 1, après ses aventures à Marseille et Lyon. Sur l’antenne de RMC Sport, le milieu de terrain français a en tout cas confié qu’il était ouvert à tout. Les clubs intéressés sont donc prévenus, même si le salaire de Mathieu Valbuena pourrait refroidir plus d’un club…

« Oui j'y ai pensé, c'est possible. Actuellement, je prends du plaisir sur le terrain, je joue. On va voir comment se déroule la suite. Je suis à six mois de la fin de mon contrat, je vais devoir parler avec mes dirigeants pour voir ce qu'ils veulent faire de moi. On verra déjà en janvier » a expliqué l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui alterne le chaud et le froid à Fenerbahçe ces derniers mois. Cette saison, il n’a été utilisé qu’à 7 reprises en championnat (1 but).