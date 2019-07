Mercato : Une offre surprise pour Pépé, l'OL est concerné

Dans : Mercato, LOSC, OL, Premier League.

Toujours concentré sur la Coupe d’Afrique des Nations, et notamment son match de ce jeudi face à l’Algérie, Nicolas Pépé ne prendra aucune décision sur son avenir avant la fin de son parcours.

Cela n’empêche bien évidemment pas Lille d’étudier ce qu’on lui propose pour un joueur qui sera sans aucun doute vendu cet été, au plus fort de sa valeur marchande. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, du PSG ou de Liverpool, l’ancien angevin est bien parti pour faire l’objet d’une première offre. Et ce serait une surprise puisque The Telegraph annonce qu’Everton va tenter sa chance dans ce dossier. Le prix annoncé pour s’assurer la venue de Nicolas Pépé est de 65 ME, mais la première proposition devrait être beaucoup plus basse.

Pour le moment, malgré la très belle saison de son ailier, le LOSC n’a reçu aucune offre, et cela explique pourquoi le second club de Liverpool a l’intention de tenter sa chance. Une preuve en tout cas que les Toffees sont ambitieux cet été, puisqu’ils cherchent aussi à faire venir Malcom du FC Barcelone, ou David Neres de l’Ajax Amsterdam, avec à chaque fois des offres pouvant monter à plus de 35 ME. Des dossiers très compliqués à mener à bout. A noter que le journal anglais révèle qu’après Pépé, Malcom ou Neres, la dernière option se nomme toujours Bertrand Traoré, qui pourrait retourner en Premier League en cas de belle offre, même si l’OL ne semble, pour le moment, pas vendeur à son sujet.