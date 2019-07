Mercato : Un ailier à petit prix, le Real cible les ex du PSG

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Lorsque l’on s’attarde sur son effectif, il est difficile d’imaginer le Real Madrid en manque de solutions offensives. Et pourtant…

En raison du mercato, de performances insuffisantes ou des blessures, Zinédine Zidane s’est senti obligé de réclamer un ailier supplémentaire. Il faut dire que l’entraîneur madrilène a déjà fait le ménage, lui qui considère James Rodriguez, Gareth Bale et Lucas Vazquez comme partants. Mais ce n’est pas tout. Le Français, qui va laisser les jeunes Rodrygo et Takefusa Kubo en réserve, n’est pas convaincu par Vinicius et Isco. Tandis que Marco Asensio manquera au moins les six prochains mois à cause de sa blessure au genou.

C’est pourquoi le Real, en partie bloqué par l’opération Paul Pogba, lui a préparé une liste de cinq cibles potentielles et à prix raisonnable, annonce Don Balon. Pour commencer, les Merengue apprécieraient le profil d’Anthony Martial (23 ans). Mais en interne, certains doutent de sa capacité à s’imposer au Real, et de sa disponibilité à Manchester United. Vient ensuite le cas de l’Espagnol Mikel Oyarzabal (22 ans, Real Sociedad), très en vue pendant l’Euro Espoirs cet été, mais considéré comme un pari risqué.

La priorité Guedes

Idem pour l’ancien Parisien Kingsley Coman (23 ans), qui ferait hésiter le Real à cause de ses blessures. De toute façon, le Bayern Munich ne le laissera pas partir après les départs de Franck Ribéry et Arjen Robben. Finalement, la Maison Blanche, pas vraiment emballée par la piste du Mexicain Hirving Lozano (23 ans, PSV Eindhoven), a fait de Gonçalo Guedes (22 ans) son favori. Le Portugais passé par Paris a l’avantage de connaître la Liga et d’avoir de l’expérience au haut niveau. Reste à savoir si le FC Valence serait prêt à le vendre, et à quel prix.