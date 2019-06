Mercato : Tout ça pour ça, le PSG n'en veut plus, Naples met Allan en vente

Dans : Mercato, PSG.

Pendant longtemps, Antero Henrique a travaillé sur le dossier Allan. Le Portugais avait tenté de faire venir le milieu de terrain de Naples pendant l’hiver dernier, avant de retenter sa chance au début de l’été, avec souvent une porte fermée pour les négociations, et des demandes extravagantes. Mais avec l’arrivée de Leonardo, cette piste a quasiment disparu, le nouveau directeur sportif ayant d’autres priorités en tête. Résultat, on pourrait penser que Naples serait satisfait de conserver Allan, si précieusement choyé par ses dirigeants devant les assauts parisiens. Au contraire, Aurelio De Laurentiis a fait savoir qu’il laisserait partir son Brésilien cet été en cas de belle offre.

« Si une offre correcte arrive, qui peut me permettre de me retourner et trouver un remplaçant, un départ peut être pris en considération. Par contre, si cela se fait dans les derniers jours du mercato, ce n’est pas possible », a confié le président napolitain à Sport Mediaset. Un message subliminal en direction du PSG, si jamais le champion de France conservait Allan dans son viseur. Cela ne semble plus être le cas, et Allan n’est pour le moment pas annoncé ailleurs.