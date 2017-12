Mourinho rêve de narguer le Real et Chelsea avec Hazard

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

L’été prochain, il faudra s’attendre à ce que Manchester United frappe un gros coup sur le marché des transferts.

Visiblement, le club mancunien a les fonds nécessaires pour ajouter au moins une star à l’effectif de José Mourinho. En effet, la piste menant au Français Antoine Griezmann est étudiée depuis plusieurs mois. Mais le dossier se complique sérieusement à cause du FC Barcelone, déjà en contact avec l’attaquant de l’Atlético Madrid. Sans doute la raison pour laquelle MU commencer à regarder ailleurs, et notamment du côté de Chelsea.

D’après The Sun, le coach des Red Devils se verrait bien récupérer l'ailier de Chelsea Eden Hazard (26 ans), la « pièce manquante à son puzzle », pour environ 100 M€. Un montant loin d’être suffisant au vu des prix du marché. En tout cas, le média britannique rappelle que le Belge a refusé de prolonger son contrat qui expire en 2020. De quoi laisser la porte ouverte à ses prétendants dont le Real Madrid fait partie. Un dossier d’autant plus excitant pour Mourinho, qui doit sûrement rêver de jouer un sale tour au Real et à Chelsea, ses deux anciens clubs...