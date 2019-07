Mercato : Strasbourg veut contrarier les plans de l'ASSE !

Dans : Mercato, ASSE, RCSA.

Afin de se renforcer au milieu de terrain durant le mercato, l’AS Saint-Etienne piste Jean-Eudes Aholou.

Recruté par l’AS Monaco l’été dernier, l’international ivoirien ne sera pas retenu par Leonardo Jardim durant le mercato. Une situation qui n’a pas échappé aux Verts… et au Racing Club de Strasbourg. La preuve, Le Progrès affirme que les pensionnaires de La Meinau sont très intéressés par le profil de leur ancien joueur.

Un an seulement après l’avoir vendu pour 14 ME en Principauté, le Racing Club de Strasbourg ferait actuellement le forcing pour recruter Jean-Eudes Aholou, au nez et à la barbe de l’ASSE. Reste à voir si les Verts, qui ont officialisé en fin de semaine les venues de Zaydou Youssouf et de Sergi Palencia, parviendront à boucler le dossier Jean-Eudes Aholou avant le RCSA. Car le club alsacien a de sérieux atouts, et envisage notamment d’inclure le jeune Youssouf Fofana dans la transaction pour convaincre Monaco au mercato.