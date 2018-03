Mercato : Simeone fait de l’œil à Koscielny, un échange en vue ?

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Liga.

Les saisons se suivent et ressemblent beaucoup trop pour les supporters d’Arsenal. Cela s’empire même puisque le club londonien ne dispute plus la Ligue des Champions, et est bien parti pour manquer encore la prochaine édition. Arsène Wenger tient encore son poste de manière miraculeuse grâce au soutien de sa direction, à son statut de légende du club, et aux bons résultats… financiers du club. Le manager alsacien n’a pas dit son dernier mot, et assure travailler à la formation de l’équipe de la saison prochaine, lui qui a été déjà été très actif l’hiver dernier. A la recherche d’un défenseur central, Arsenal a des vues sur Jose Maria Gimenez.

L’Uruguayen fait son trou à l’Atlético Madrid, et les Gunners auraient bien besoin d’un joueur avec sa grinta et sa jeunesse (23 ans) pour enfin présenter une défense digne de ce nom. Pour que la transaction puisse se faire, The Mirror annonce que Diego Simeone accepterait de laisser filer Gimenez à condition de récupérer Laurent Koscielny, dont il apprécie la hargne et l’expérience. Le Français n’est pas spécialement attendu sur le départ pour cet été, mais cette possibilité pourrait changer la donne à propos de l’ancien lorientais, beaucoup moins performant cette saison.