Mercato : Rakitic au PSG, le gros coup de janvier 2020 ?

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Le nom d'Ivan Rakitic, déjà évoqué lors du dernier mercato dans le cadre du dossier Neymar, ressurgit au Paris Saint-Germain.

Le FC Barcelone a tout tenté pour essayer d’arracher Neymar au Paris Saint-Germain, même si au final le club catalan a échoué dans sa mission. Mais l’hypothèse d’un deal incluant la venue au PSG de plusieurs joueurs du Barça avait circulé, et notamment la possible signature d’Ivan Rakitic. Finalement tout cela a capoté, Neymar étant resté à Paris, tout comme Rakitic à Barcelone. Mais ce lundi, Mundo Deportivo remet le couvert concernant le milieu de terrain croate, affirmant que si l’Inter avait finalement tourné le dos à Ivan Rakitic, lui préférant Arturo Vidal, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo seraient, eux, toujours aussi tenté par la signature de celui que le Barça était allé chercher au FC Séville en 2014 pour 18ME.

Lassé de son statut, Ivan Ratikic, lié jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, serait prêt à accepter de rejoindre le Paris Saint-Germain, ou un autre club, dès le marché hivernal des transferts sans même attendre que la saison se termine. Cependant, il faut désormais savoir si le PSG concrétisera réellement cet intérêt de longue date pour l’international croate ou si tout cela en restera au stade des rumeurs.