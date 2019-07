Mercato : Raiola annonce le transfert de Paul Pogba

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, PSG.

Un an après sa victoire en Coupe du Monde avec l’équipe de France, Paul Pogba a besoin d’un nouveau challenge.

En 2016, Paul Pogba avait effectué son grand retour à Manchester United, où il avait réalisé sa formation de 2009 à 2012 avant de partir à la Juventus. Trois ans plus tard, l’international tricolore n’a pas accompli sa mission, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions. Par conséquent, le milieu de terrain ambitionne de faire ses valises durant ce mercato estival. MU n’étant même pas qualifié pour la prochaine C1, le joueur de 26 ans ne se voit plus à Old Trafford la saison prochaine. Une volonté confirmée par Mino Raiola.

« Le transfert de Pogba est en cours. Tout le monde dans ce club de Manchester, du manager aux propriétaires, connaît les volontés de Paul. Tout le monde connaît le sentiment de Paul, il veut partir. Nous sommes dans un processus de départ », a balancé, dans le Times, l’agent de PP, qui estime donc que son poulain sera bientôt transféré autour des 100 millions d’euros. Mais en direction du Real Madrid, de la Juve ou du Paris Saint-Germain ? Réponse dans les jours à venir...