Mercato : Rabiot échangé au mercato, tout ça pour ça ?

Dans : Mercato, Serie A, Premier League, PSG.

Le départ libre d’Adrien Rabiot du Paris Saint-Germain avait fait couler beaucoup d’encre, et le fait que le milieu de terrain français reste sur la touche a forcément fait ricaner les supporters du PSG. D’autant plus que la rumeur a circulé que Véronique Rabiot, mère et agent d’Adrien, s’agaçait que son fils n’ait pas plus de temps de jeu. Mais ces derniers temps, la situation d’Adrien Rabiot s’est tout de même améliorée à la Juventus, et le calme semble être revenu dans la relation entre le joueur et son club. Cependant, du côté de la presse anglaise on affirme que l’avenir turinois de l’ancien parisien pourrait tourner court. En effet, un échange serait dans les tuyaux entre la Juventus et Tottenham et il impliquerait Adrien Rabiot.

Le Daily Mail affirme en effet que Tottenham, où le nom du milieu de terrain français avait circulé cet été, pourrait proposer lors du mercato d’hiver aux dirigeants de la Juve d’échanger ce dernier avec Christian Eriksen, dont le contrat s’achève en fin de saison. Mauricio Pochettino apprécie énormément Adrien Rabiot, et il pense pouvoir trouver une solution avec la Vieille Dame afin de faire venir ce dernier dès le mois de janvier. Reste tout de même que Rabiot n’avait pas été convaincu par les Spurs au marché estival des transferts, il faut désormais savoir si la réalité de la concurrence à la Juventus peut le faire changer d’avis.