Mercato : Qui veut encore d'Adil Rami ? On a la réponse

Dans : Mercato.

Depuis qu’il a remporté la Coupe du Monde 2018 avec l’équipe de France en Russie, Adil Rami n’a connu que des désillusions ou presque. D’abord à l’OM puis ensuite en Turquie...

À 34 ans, et alors qu’il a bourlingué un peu partout à travers l’Europe, le défenseur central n’a plus rien à prouver. Il pourrait donc tranquillement se la couler douce en attendant la retraite, sachant qu’il a déjà atteint l’objectif de sa carrière lors du dernier Mondial. Mais non, au contraire. Après une saison passée compliquée sous le maillot de l’Olympique de Marseille, l'international tricolore revit une nouvelle galère du côté de Fenerbahçe durant cet exercice 2019-2020. Très peu utilisé par son entraîneur en Turquie, Rami négocie actuellement une rupture de contrat. Avant la fin du mercato de janvier, il espère ainsi être libre pour s’engager dans un nouveau club, afin de retrouver un peu plus de temps de jeu.

Un rebond en Liga ?

En Liga, un championnat où il a laissé une belle trace avec ses passages à Valence (2011-2014) puis au FC Séville (2015-2017) ? Pourquoi pas, selon Marco Kirdemir. « Adil est un joueur avec de l’expérience, il connaît déjà la Liga et n’aurait pas besoin d’adaptation. Tout le monde le sait et c’est pour ça que j’ai déjà reçu des demandes de renseignement. Pour le moment on va attendre, mais la porte est ouverte », a lancé, sur Foot Mercato, l’agent de Rami, qui sait pourtant que son client a plutôt des pistes en MLS ou en Chine. Mais quoi qu’il en soit, le champion du monde espère bien rebondir en ce début d’année 2020.