Mercato : PSG et City à égalité pour faire signer Messi !

Dans : Mercato.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine. Si le FC Barcelone a encore ses chances, le PSG et City sont au coude-à-coude.

La saison s’est terminée en Espagne, et le FC Barcelone ne disputant pas de finale européenne, les joueurs ont eu quelques jours de vacances avant de rejoindre leur sélection. Pour Lionel Messi, ce sera bien évidemment l’Argentine avec la Copa America en ligne de mire. Même si l’actualité de La Pulga, c’est surtout son avenir et la fin de son contrat qui sera effective au 30 juin. Le sextuple Ballon d’Or laisse pour le moment le suspense durer, même si la tendance en Espagne voudrait le voir prolonger son contrat, chose encore impensable avant que Joan Laporta ne reprenne la présidence du club catalan. Mais rien n’est fait, et la fin de saison délicate, avec l’élimination en Ligue des Champions, et la faillite en Liga face à des équipes de seconde zone alors que le titre était encore jouable, ont aussi pu flinguer le moral de Lionel Messi.

S’il devait changer d’air, l’Argentin aurait certainement des offres, même si son salaire reste difficile à assumer pour de nombreuses formations, surtout avec la crise économique actuelle. Le suspense est donc encore total, et le PSG et Manchester City sont littéralement au coude à coude pour récupérer le numéro 10 du Barça s’il décidait de changer d’air. C’est ce que révèle Sky Sports, dont le site spécialisé sur les paris est l’un des plus suivis en Angleterre. Et au niveau de la cotation, le PSG et Manchester City sont tout simplement désormais à égalité à 2 contre 1. Le site spécialisé croit savoir que Lionel Messi pourrait être tenté par l’idée de rejoindre deux équipes très ambitieuses en Europe, avec notamment les retrouvailles avec Pep Guardiola à City qui peuvent peser. Mais le Paris SG a aussi ses arguments, avec la présence de Neymar, voire de Mbappé, pour concocter une attaque qui ferait frémir toutes les défenses d’Europe sur le papier. En tout cas, personne n’a l’avantage aux yeux de Sky Sports, pour qui les autres options sont beaucoup moins bien évaluées. A savoir l’Inter Milan ou une formation de MLS, deux options à 16 contre 1, avant ensuite des scénarios plus hypothétiques comme Manchester United (20 contre 1) ou la Juventus Turin (25/1).