Mercato : PSG, Barça, ce défenseur à 50 ME a trouvé mieux

Ce n’est clairement pas la priorité du moment, mais le Paris Saint-Germain a démontré par le passé qu’il ne refusait jamais de miser sur un très jeune talent.

C’est le cas de Matthijs de Ligt, qui impressionne toute l’Europe avec ses performances sous le maillot de l’Ajax Amsterdam ou de la sélection néerlandaise. Résultat, le club de la capitale française a récemment été cité comme l’un des courtisans du défenseur central de seulement 19 ans. Et le plus gros problème n’est pas la mise à prix du club néerlandais à hauteur de 50 ME, mais plutôt un concurrent de taille.

Alors que le FC Barcelone rêve d’en faire son défenseur central d’avenir pour remplacer Gérard Piqué, la Juventus a pris les devants annonce Calcio Mercato. Le média italien affirme que le club turinois s’est rapproché avec succès de l’entourage de De Ligt, et notamment de son agent Mino Raiola. Une visite des installations de Turin est même prévue dans les prochaines semaines, pour convaincre le joueur de l’Ajax de faire le grand saut l’été prochain. Et visiblement, c’est la possibilité de jouer à la Juventus qui intéresse le plus le défenseur sous contrat avec l’Ajax jusqu’en juin 2021. Nul doute que le club d'Amsterdam aura donc quand même son mot à dire, si jamais des offres XXL arrivaient, de Turin ou d'ailleurs...