Mercato : OM, Rennes, LOSC, Arsenal expédie Saliba

Dans : Mercato.

Parti de Saint-Etienne pour tenter d’éblouir la Premier League sous le maillot d'Arsenal, William Saliba n’a pour le moment jamais réussi à avoir sa place.

Depuis qu’il est arrivé en poste, Mikel Arteta ne compte pas sur le défenseur français, et ne se prive pas de le faire savoir. Déjà envoyé deux fois en prêt, il ne compte tout simplement aucun match de Premier League au compteur, et n’avait même pas été inscrit sur les listes en début de saison dernière. Malgré les mouvements, et notamment le départ de David Luiz, cela ne va pas changer de sitôt. En effet, Arsenal est à fond sur Ben White, défenseur central de Brighton qui pourrait venir pour 45 ME tout de même. Le message a été passé à William Saliba, c’est direction le bureau des départs, plus probablement sous la forme d’un nouveau prêt.

Talk Sport annonce pourtant que les Gunners rêverait de se défaire définitivement de l’ancien de l’ASSE, mais tous les clubs intéressés se sont pour le moment positionnés pour un prêt. Et la liste est longue, notamment en France où l’OM le suit de près, Rennes également avec le départ de Damien Da Silva, mais aussi Lille où José Fonte, faute d’un accord avec la direction pour prolonger, va partir. Une belle bataille qui devrait donc permettre, après son prêt à Nice, à Saliba de découvrir un nouveau club en France. A moins que Newcastle ne se réveille, sachant que les Magpies ont par deux fois essayé de le faire venir, et pourraient donc lui proposer ses premières minutes en Premier League. Un dossier à suivre donc, tant le défenseur central de 20 ans possède un indéniable potentiel, même si le choix de rejoindre Arsenal s’est trouvé être catastrophique pour sa carrière pour le moment.