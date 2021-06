OM : William Saliba met Marseille en plan Z

Dans : OM.

Courtisé par l'OM, William Saliba préfère plusieurs destinations plutôt que de signer à Marseille. Pablo Longoria ne désespère pas.

Désireux d’évoluer avec une défense à cinq éléments, Jorge Sampaoli a besoin de matière dans ce secteur de jeu. Il faut dire que Duje Caleta-Car ne sera pas retenu en cas d’offre, et Pablo Longoria compte bien encaisser un gros chèque avec le Croate. Même chose pour Boubacar Kamara, milieu de terrain capable de jouer en défense centrale et qui devrait quitter l’OM à un an de la fin de son contrat. Cela laisse un grand vide, surtout que Leonardo Balerdi est reparti à Dortmund, avec l’option d’achat toujours pas levée. Avec le seul Alvaro Gonzalez certain de rester, le club olympien cherche du monde en défense centrale. Voilà qui explique la rumeur David Luiz, que Sampaoli tente de draguer directement au Brésil. Une arrivée de prestige, mais qui ne serait pas la seule.

En effet, si la piste menant à Samuel Umtiti n’a pas été validée, celle débouchant sur la signature de William Saliba existe réellement. Le président de l’OM rêverait de récupérer en prêt le joueur d’Arsenal, qui n’aura visiblement pas sa chance la saison prochaine à Londres. Après son prêt intéressant à Nice, l’ancien stéphanois est ouvert à tout tant qu’il aura du temps de jeu, détaille La Provence ce dimanche. Sa préférence va à un retour chez les Aiglons, qui ont toutefois tranché en recrutant Jean-Clair Todibo pour 8,5 ME. Une piste à écarter donc pour le moment pour Saliba, suivi par une demi-douzaine de clubs, dont l’OM. Mais visiblement, le défenseur tricolore ne place pas le club olympien dans ses priorités, puisqu’il préférerait rejoindre le LOSC ou Newcastle, et étudie aussi la possibilité de signer à Rennes, en quête d’un défenseur central après le départ de Damien Da Silva. Toutefois, le quotidien régional affirme que les dirigeants marseillais n'ont pas dit leur dernier mot.