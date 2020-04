Mercato : OL, OM, Nice, le trio qui rêve de Götze

Dans : Mercato.

Champion du monde en 2014 et véritable héros en Allemagne en raison de son but décisif marqué en finale face à l’Argentine, Mario Götze a tout de même eu beaucoup de mal à digérer cette période faste.

Jeune prodige qui a fait ses débuts en équipe nationale à seulement 18 ans, le milieu offensif a progressivement perdu pied au Bayern Munich, et est revenu à son ancien club du Borussia Dortmund. Avec un peu plus de réussite, même si sa situation contractuelle le coince un peu. Götze sera en effet libre en fin de saison, et les discussions sur sa prolongation ont été interrompues en raison de la crise sanitaire actuelle. Du côté du joueur, tenter de prendre un nouveau départ à 27 ans est l’option prioritaire. Son souhait est de découvrir un nouveau championnat, et notamment la Premier League. Mais pour le moment, le n°10 du Borussia ne croule pas sous les offres, et suscite beaucoup plus d’intérêt en France.

Selon Kicker, trois clubs de Ligue 1 se sont renseignés à son sujet. Il s’agit de Nice, capable de réaliser quelques gros coups avec son nouveau propriétaire INEOS, mais aussi de l’OL et de l’OM. Comme souvent, les deux Olympiques se retrouvent sur une piste identique. Mais les deux clubs risquent tout de même de faire la grimace sur le plan financier. Car si Götze arriverait gratuitement puisqu’en fin de contrat, il entend conserver un salaire le plus proche possible de celui qu’il touche actuellement à Dortmund. Et cela veut dire 600.000 euros par mois, soit le plus important du club, que ce soit pour Marseille ou pour Lyon. Pour un joueur certes encore jeune, mais irrégulier et qui a connu plusieurs pépins physiques importants dans sa carrière, cela risque d’être difficile à boucler. A moins que Nice et ses nouvelles ambitions bluffent tout le monde avec cette recrue de prestige.