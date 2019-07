Mercato : Ntep en L1, son salaire XXL effraie deux clubs

Dans : Mercato, TFC, OGCN, Ligue 1.

Les années se suivent et se ressemblent pour Paul-Georges Ntep. Depuis son départ de Rennes, l’international français galère et visiblement, ce n’est pas avec son club actuel de Wolfsburg qu'il devrait rebondir. La preuve, France Football indique que le Franco-Camerounais de 26 ans s'est proposé à deux clubs de Ligue 1 susceptibles d’être intéressés par ses services durant ce mercato, Nice et Toulouse. Problème : le salaire colossal du joueur a de quoi en effrayer plus d’un…

« Le virevoltant ailier, qui a du mal à rebondir depuis ses belles années rennaises, est en train de sonder le Championnat de France et de Belgique. L'international camerounais a été proposé à Toulouse et à Nice notamment. L'opération semble compliquée car Ntep émarge aux alentours de 400.000 euros bruts mensuels » indique le média, pour qui l’énorme salaire de Paul-Georges Ntep risque de lui fermer des portes, et l’empêcher de rebondir en Ligue 1. A moins que le Français ne soit prêt à faire des sacrifices pour relancer une carrière à l’arrêt depuis plus d’un an.