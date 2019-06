Mercato : Neymar ou Griezmann ? L'incroyable décision

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Pendant que le rival madrilène enchaîne les signatures, le FC Barcelone prépare une réponse galactique.

On le sait, le club catalan devrait accueillir Antoine Griezmann cet été. Mais pourquoi continue-t-on d’évoquer un possible retour de Neymar ? Tout simplement parce que le Barça espère recruter les deux ! C’est effectivement l’incroyable pari révélé par Sport ce samedi. Et ce malgré l’énorme obstacle financier qui se profile.

Pour commencer, l’attaquant de l’Atlético Madrid coûtera 120 M€ selon les termes de sa nouvelle clause libératoire en juillet. Un montant énorme, surtout lorsque l’on sait que le Barça a déjà dépensé 75 M€ pour Frenkie de Jong. Qu’importe, les 300 M€ réclamés par le Paris Saint-Germain n’effraient pas les Blaugrana. Ces derniers espèrent conclure le deal pour 100 M€, plus Philippe Coutinho dans la transaction, voire Samuel Umtiti et Ivan Rakitic.

Neymar pour mieux accueillir Griezmann

Barcelone compte en effet sur ces trois ventes pour financer son plan et alléger sa masse salariale, bien que Neymar (38 M€ par an) et Griezmann (25 M€) soient prêts à baisser leurs salaires respectifs. Autre souci pour le Barça, les réticences de certains cadres à accueillir le Français. Mais au sein de la direction, on pense que le retour du Brésilien pourrait apaiser les tensions et faciliter l’adaptation du champion du monde. Sur le papier, ce plan fait rêver. Mais on a quand même du mal à y croire…