Mercato : Nasri en L1 ? C'est un grand oui

En proie aux doutes après plusieurs saisons de galère, Samir Nasri pourrait revenir dans le championnat de France cet été.

Samir Nasri a quitté l’Olympique de Marseille pour Arsenal avec le statut de grande star en devenir en 2008. Après avoir réalisé de belles choses chez les Gunners (2008-2011) puis à Manchester City (2011-2017), le milieu offensif est plongé dans le noir depuis 2017 et son passage raté à Antalyaspor. Suspendu de février 2018 à janvier 2019, pour avoir bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines, le joueur de 32 ans a repris le fil de sa carrière à West Ham en deuxième partie de saison dernière. Mais après six mois à Londres, et six matchs au compteur, il n’a pas été prolongé. Désormais libre de tout contrat, Nasri se retrouve dans le viseur du Havre (L2) durant ce mercato. Une bonne nouvelle pour Jérôme Rothen.

« Nasri, une bonne affaire pour la L1 ? Oui, les yeux fermés. Déjà, si Le Guen s’est renseigné, c’est que ça peut l’intéresser. Ça ne veut pas dire qu’il va signer au Havre. Mais, Nasri, ce serait bien pour n’importe quel club français. Nasri peut corriger pas mal de choses dans un club. Pas forcément dans un club du Top 3. Samir fait certainement peur à certains, mais avec un bon échange avec l’entraîneur et le staff, ça reste une bonne affaire. En France, il arriverait avec l’envie de donner une bonne image et d’apporter au collectif. C’est un vrai bon joueur de football, il peut être le leader technique d’une équipe. Il pourra encadrer des jeunes dans un projet ambitieux. Ça peut être une superbe s’il arrive focaliser sur le sportif », a expliqué le consultant de RMC, qui pense donc que Nasri est prêt à faire des sacrifices financiers pour revenir jouer dans son pays, onze ans après son départ.