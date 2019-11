Mercato : Mourinho pioche en L1 pour 30 ME, et ce n’est pas à Lille

Dans : Mercato.

Nouvel entraineur de Tottenham, José Mourinho n’est pas venu pour rigoler chez le voisin londonien de Chelsea.

Avec son salaire colossal et les poches pleines de son club, il compte bien faire très mal sur le prochain marché des transferts. L’entraineur portugais a déjà de nombreuses cibles en tête, et pas forcément en Ligue 1, championnat qu’il a déjà observé à plusieurs reprises lors de sa période de chômage technique. Mais il y a toutefois un joueur qui a trouvé grâce à ses yeux et qu’il ambitionne de recruter au mois de janvier. Celui-ci n’évolue pas à Lille, où il a récupéré déjà deux adjoints, mais à Nice annonce The Sun.

Il s’agit de Youcef Atal, l’un des joueurs les plus suivis de Ligue 1. Le latéral droit, très polyvalent, crève l’écran dans le championnat de France ces derniers temps, et a souvent été annoncé dans le viseur du PSG, sans que le club de la capitale ne bouge le petit doigt. Tottenham pourrait donc prendre tout le monde de court en misant 30 ME sur l’international algérien, qui a bluffé José Mourinho lors de certaines rencontres. Un montant qui correspond à la position de l’OGC Nice pour débuter les discussions en vue d’un transfert à grande échelle pour Atal, recruté pour 3 ME par le club azuréen en provenance de Courtrai. De quoi faire une sacrée plus-value, même si le Gym a aussi pour but de conserver ses meilleurs éléments afin de remplir ses objectifs de retrouver l’Europe cette saison.