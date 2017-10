Mercato : Monaco-Caen-Lazio, bouleversement en vue pour un milieu ?

Dans : Mercato, Monaco, SMC, Serie A.

Arrivé cet été à Caen en prêt en provenance de Monaco, Youssef Aït Bennasser a rapidement pris ses marques à Malherbe. A côté d’un Julien Féret qui ne parvient plus à tenir ce rôle, il est désormais le dépositaire du jeu normand et en a été récompensé avec le titre de meilleur joueur du SM Caen en septembre. L’international marocain saisit donc pleinement sa chance, lui qui a été recruté par Monaco en 2016, mais n’a pas encore joué un seul match avec les champions de France. A 21 ans, son avenir pourrait se dessiner ailleurs selon la presse italienne.

Calcio Mercato affirme ainsi que la Lazio Rome et son directeur sportif Igli Tare suivent de près les performances du milieu de terrain, et pourraient se positionner rapidement. Une belle offre pourrait-elle remettre en cause le prêt du joueur à Caen et son avenir sur le long terme sur le Rocher ? Probablement pas, puisque l’AS Monaco fait a priori toujours confiance à Aït Bennasser pour la suite de sa carrière, lui qui affiche ses ambitions de faire une saison pleine avec la troupe de Patrice Garande avant de tenter de saisir sa chance en 2018-19 à Monaco. Dans ce cas, seule une offre copieuse pourrait tout changer, alors que l’ASM a dépensé 2 ME pour le faire venir de Nancy en juin 2016.