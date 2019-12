Mercato : Lyon débarque après l'OM dans le dossier Ghoulam !

Dans : Mercato.

Du côté de Naples, le départ de Faouzi Ghoulam semble imminent. Mais ce lundi le nom de l'Olympique Lyonnais est cité dans le dossier du défenseur algérien, tout comme l'OM et Fenerbahçe.

Même si Faouzi Ghoulam espère pouvoir convaincre Gennaro Gattuso qu’il a encore sa place à Naples, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne semble tout de même devoir envisager très sérieusement un départ durant le mercato. Et si l’on connaissait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le défenseur du Napoli, et que l’Inter était également cité comme un point de chute possible, ce lundi deux nouveaux clubs sont cités par Tuttosport. Le quotidien sportif italien affirme en effet l’Olympique Lyonnais serait entré dans la danse récemment concernant Faouzi Ghoulam, tout comme Fenerbahçe.

L'OL et l'OM sur le même joueur, ce n'est pas original

En quête d’un renfort défensif, le club de Jean-Michel Aulas pourrait tenter de négocier un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec ou sans option d’achat, pour Faouzi Ghoulam, lequel a encore deux ans de contrat avec le club de Serie A. Reste que le successeur de Carlo Ancelotti sur le banc de Naples doit encore faire ses choix avant l'ouverture du mercato, et que si le départ du défenseur de 28 ans a souvent été évoqué, rien ne dit que Gennaro Gattoso voudra laisser filer celui dont les performances ont été perturbées par des soucis physiques désormais réglés.