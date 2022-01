Mercato : Lille perd Ikoné, Mbappé valide

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Ce lundi, la Fiorentina a officialisé l'arrivée de Jonathan Ikoné en provenance du LOSC. Une destination qui a pu surprendre de la part du joueur formé au PSG. Cependant, c'est une décision mûrement réfléchie d'Ikoné, validée par son ami Kylian Mbappé.

Jonathan Ikoné a donné une nouvelle orientation à sa carrière en ce début d'année 2022. L'international français va changer totalement de vie, abandonnant la France pour la première fois de sa carrière. Après le PSG, Montpellier et le LOSC avec lequel il a remporté le titre de champion de France la saison passée, Ikoné est en Italie. Lundi, la Fiorentina a officialisé son transfert pour un contrat de quatre années contre 14 millions d'euros. Une destination qui peut surprendre puisque la Viola, actuellement septième de Serie A, n'est plus un cador du Calcio depuis quelques années. Mais, Ikoné est sûr de son choix, il a bien réfléchi, n'hésitant pas à demander conseil à un vieil ami.

Ikoné à Florence, Mbappé approuve ce choix

Cet ami n'est pas n'importe qui, c'est Kylian Mbappé. Les deux joueurs, du même âge, se connaissent depuis toujours puisqu'ils ont grandi ensemble à Bondy. S'étant côtoyé au PSG, ils sont restés en contact permanent et s'envoient des messages régulièrement. Pour ce transfert à Florence qui marque un nouveau chapitre de sa carrière, Ikoné a tenu à avoir le ressenti de son ami de toujours et celui-ci s'est révélé positif comme il l'a confié à Tuttomercato. « C'était le bon moment pour partir. Avec Lille, nous avons gagné la Ligue 1 et joué la Ligue des champions. Pour moi, il était temps de faire quelque chose de nouveau : la Fiorentina a un bon projet, je suis heureux d'être ici et je suis disponible. Mbappé ? Nous sommes amis et nous nous parlons toujours. Il m'a envoyé un message pour me dire que la Fiorentina est un excellent choix, espérant qu'au-delà d'un projet, mon aventure avec la Viola deviendra quelque chose de plus concret », a t-il confié. Reste à savoir maintenant si Jonathan Ikoné fera de même concernant le futur de Kylian Mbappé cet été.