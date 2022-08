Mercato : Lewandowski vire Aubameyang, Chelsea adore

Dans : Mercato.

Par Marc Verti

Avec l'arrivée de Robert Lewandowski, la route semble fermée pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le FC Barcelone voudrait le pousser vers la sortie. Une aubaine pour Chelsea qui cherche un attaquant.

Le Gabonais était arrivé en cours de saison l'année dernière, en tant que joker. Et malgré le fait que le Barça était au plus mal en championnat, l'ancien joueur du Borussia Dortmund et d'Arsenal a contribué à la remontée du club catalan jusqu'à obtenir une belle deuxième place. Avec 13 buts inscrits en 26 rencontres, son apport a été considérable. Malgré ça, le Barça a préféré miser sur le meilleur buteur de la saison 2021/2022, Robert Lewandowski durant le mercato. Avec le Polonais à Barcelone, il y a très peu de chances qu'Aubameyang soit titulaire. Il devrait être poussé vers la sortie afin de rapporter de l'argent au Barça qui a beaucoup dépensé (153 millions d'euros). Ça tombe bien puisque Chelsea cherche également un attaquant pour pallier au départ de Romelu Lukaku.

Aubameyang le sauveur de Chelsea ?

Et si Aubameyang faisait son retour en Premier League ? Pas à Arsenal, mais bien au sein du club rival londonien, les Blues de Chelsea. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants anglais suivent de près la situation du joueur de 33 ans. Barré par la concurrence au Barça, l'avenir s'assombrit pour Aubameyang. Chelsea aimerait en profiter pour l'attirer et lui confier les rênes de l'attaque. Avec le départ de Lukaku et Timo Werner qui ne répond pas aux exigences de Thomas Tuchel, le technicien allemand est obligé de faire jouer Kai Havertz au poste d'avant-centre. Sans réelle satisfaction. Afin de rééquilibrer l'équipe, Chelsea veut tenter le pari Pierre-Emerick Aubameyang pour remplacer Werner. Du côté de l'Espagne, le quotidien Sport assure que Xavi compte sur son attaquant gabonais et souhaite le conserver au sein de l'effectif catalan. Peut-être un énième refus pour Chelsea qui peine à attirer des stars dans son club.