Mercato : Les Anglais s'excitent pour ce buteur de L1

Avec 11 buts en Ligue 1 cette saison, Stéphane Bahoken s’est imposé comme l’homme fort du SCO d’Angers.

C’est donc fort logiquement que l’attaquant de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022, attire les convoitises au mercato. Et son profil de buteur assez grand et très puissant plaît particulièrement en Premier League. Selon les informations obtenues par L’Equipe, Wolverhampton et Leicester sont ainsi venus aux renseignements dans l’optique de recruter Stéphane Bahoken.

« Il susciterait notamment l'intérêt de Leicester, tandis qu'un échange est programmé entre le SCO et Wolverhampton à son sujet en Égypte, où Bahoken prépare actuellement la Coupe d'Afrique des nations » affirme le quotidien. Par ailleurs, la direction du SCO d’Angers a estimé à environ 10 ME son prolifique buteur. Un prix qui ne devrait pas effrayer les clubs anglais, encore très riches cette année grâce à des droits télévisuels toujours plus importants.