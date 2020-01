Mercato : Lemar offert à Tottenham, un drôle de cadeau

Dans : Mercato.

Diego Simeone a été clair, il est déçu par Thomas Lemar, et ne le retiendra pas cet hiver en cas d’offre jugée satisfaisante.

Surtout que le départ du champion du monde français pourrait permettre de recruter un attaquant de grand standing, comme Edinson Cavani par exemple. Mais encore faut-il parvenir à trouver un nouveau point de chute à l’ancien monégasque. Ce dernier a été recruté pour 70 ME en 2018, et sa valeur n’a forcément pas augmenté avec son passage timoré à l’Atlético. Cela n’empêche pas le club espagnol de se montrer gourmand, révèle The Independent ce mardi. Le média anglais annonce que les dirigeants madrilènes se sont rapprochés de ceux de Tottenham, intéressés par le gaucher français.

Et pour récupérer Lemar dès cet hiver, les Spurs se sont vus signifier qu’ils pouvaient trouver un accord pour un prêt avec option d’achat, et d’un montant de 60 ME. Le prêt pour six mois serait payant à hauteur de 6 ME, mais l’option d’achat ne serait pas obligatoire au final. De quoi limiter la casse pour l’atletico Madrid, même si les Spurs n’ont pas encore dit oui.