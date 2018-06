Mercato : Leboeuf conseille cette piste de l’OL et de l’OM

Dans : Mercato, Ligue 1, Rennes, OL, OM.

Comme souvent, les deux Olympiques suivent des pistes similaires, et notament en ce qui concerne un joker offensif qui a marqué les esprits en Ligue 1.

Car si Rennes est allé chercher une place en Coupe d’Europe en cette fin de saison, c’est en bonne partie grâce à la hargne et la précision d’un Wahbi Khazri qui ne lâche jamais rien et joue souvent très juste. Un élément offensif qui pèse sur les défenses et peut jouer sur tout le front de l’attaque, cela a de quoi intéresser du monde, surtout que son club de Sunderland ne pourra pas le conserver. Alors si Rennes a déjà fait une offre copieuse, l’international tunisien peut aussi rejoindre un club qui joue le podium comme l'OL et l'OM. Mais selon Frank Leboeuf, le joueur a tout intérêt à rester à Rennes.

« Je trouve que c’est un joueur hors-pair. Quand j’ai vu jouer Rennes cette année, il y avait lui et les autres. Tu sens que dès qu’il touche le ballon il y a quelque chose qui se passe. Tu sens le football… ça transpire par tous les pores. Il faut absolument que Rennes le garde, il y a la Coupe d’Europe quand même », a conseillé l’ancien défenseur sur SFR Sport. De son côté, le club breton a fait son travail en proposant une offre bien rémunérée et de longue durée. Mais il semble bien que Khazri écoutera aussi ce qu’auront à dire ses autres prétendants, s’ils se manifestent dans les prochaines semaines.