Mercato : Le Barça réécrit l'histoire entre Neymar et le PSG

Dans : Mercato.

Entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, les relations se sont tendues depuis 2017 et le départ de Neymar Jr pour le club de la capitale. Ce lundi, le patron du Barça est revenu sur cette situation.

Mardi, le FC Barcelone défiera l’Inter en Ligue des champions, et c’est dans ce cadre que le président du club catalan a accordé une interview au quotidien italien La Repubblica. Répétant son désir de prolonger à vie Lionel Messi, qui d’ailleurs sera au repos pour ce dernier match européen de l’année 2019 pour le Barça, Josep Maria Bartomeu a évidemment été interrogé sur le cas Neymar Jr. Car entre son départ du FC Barcelone pour le PSG lors d’un historique mercato estival 2017, et le feuilleton de l’été dernier, la star brésilienne a provoqué un léger coup de froid entre les dirigeants catalans et parisiens.

Mais pour Josep Maria Bartomeu, le Barça n’a strictement rien à se reprocher dans les deux cas, Neymar et Paris ayant été à chaque fois en position de force. « Lors du mercato 2017, le PSG est arrivé avec un gros chèque et il n’y avait pas grand-chose à faire pour Neymar. Quand on parlait avec lui, on comprenait qu’il avait beaucoup de doutes. L’été dernier, c’est Leonardo qui a dit que Neymar était sur le marché et nous avons tenté notre chance, mais les conditions étaient telles que c’était impossible d’aller au bout », a expliqué, dans le journal italien, le patron du FC Barcelone, qui ne précise cependant pas s’il tentera éventuellement sa chance au mercato 2020 comme certains lui prêtent déjà l’intention.