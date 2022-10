Mercato : Le Barça a une folie en vue pour cet hiver, ce n'est pas Messi

Dans : Mercato.

Newcastle est quatrième de Premier League et Bruno Guimaraes n'y est pas étranger. Le Brésilien est bien acclimaté à l'Angleterre, dix mois après avoir quitté l'OL. De quoi donner envie au Barça de le recruter à la place de De Jong, lui-même ciblé par Manchester United.

Son départ pour l'Angleterre et Newcastle avait attristé les supporters de l'OL en janvier dernier. Bruno Guimaraes était parti pour 42 millions d'euros allant rejoindre un club à l'époque reléguable en Premier League. Certains regrettaient un choix dommageable pour le joueur, au risque de s'enterrer dans les bas-fonds anglais. Dix mois plus tard, le constat est totalement différent. Le milieu de terrain s'éclate avec les Magpies, pour lesquels il a déjà marqué sept fois en 28 apparitions. Son influence est notable au sein de l'équipe surprise du début de saison anglais. Newcastle est quatrième du championnat, une place renforcée par un net succès 4-0 sur Aston Villa samedi après-midi.

Guimaraes contre De Jong, le plan parfait pour Barcelone ?

Faisant partie des milieux les plus en vue en Premier League, Bruno Guimaraes commence à séduire sur le plan européen. Le joueur de bientôt 25 ans est notamment la cible du FC Barcelone selon le Daily Star. Bien que limité financièrement, le club blaugrana rêve de l'attirer au plus vite pour densifier un entrejeu qui a encore montré ses limites la semaine passée avec l'élimination en Ligue des champions. Un recrutement qui aurait déjà plus de sens que les tentatives présumées pour faire revenir Lionel Messi alors qu'il est toujours sous contrat avec le PSG. Guimaraes viendrait prendre la place de Frenkie De Jong dans l'effectif de Xavi. Ceci d'autant plus que le Néerlandais est convoité par Manchester United et son ancien entraîneur à l'Ajax, Erik Ten Hag.

Du pain béni pour le Barça et ses finances. Le club catalan espère soutirer plus de 93 millions d'euros aux Red Devils pour pouvoir finaliser le recrutement de Guimaraes. Le prix de transfert du Brésilien est estimé à près de 70 millions d'euros. Un plan parfait à un détail près, Newcastle. Les Magpies, rachetés par un fonds saoudien, n'ont pas besoin d'argent et sont ambitieux. Il ne sera pas aisé de leur prendre Bruno Guimaraes, cadre de l'équipe et élément essentiel dans la quête d'une qualification européenne. Et, le Barça ne peut pas se considérer en position de force sur le plan financier malgré son passé prestigieux.