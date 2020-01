Mercato : La rumeur Cristiano Ronaldo qui met tout le monde KO

Dans : Mercato.

Formé au Portugal, révélé à Manchester United, superstar au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a relevé le défi de remettre la Juventus Turin sur le toit de l’Europe.

Voilà qui ressemble à un dernier défi à la taille de CR7, qui se plait en Italie et envisage même d’ouvrir des négociations pour la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2023. Cela semble fou et cela pourrait faire peur à la Vieille Dame, qui verse un salaire colossal à sa star portugaise, et pourrait ainsi l’avoir sous contrat jusqu’à ses 37 ans au minimum. A moins que Cristiano Ronaldo ne se trouve un nouveau point de chute digne de son rang. C’est ce qu’annonce Don Balon ce jeudi, avec l’idée que le quintuple Ballon d’Or pourrait connaitre une destination avec la Bayern Munich.

Le défi plairait au champion d’Europe 2016, qui rêve ainsi d’accrocher un nouveau pays et un nouveau club prestigieux à sa carrière qui ne manque pas de saveur. Du coté du club bavarois, on image déjà une attaque composée de Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo, ce qui aurait belle allure. Reste à savoir comment cet hypothétique transfert pourrait se mettre en place, surtout qu’un départ n’avait jusqu’à présent jamais été évoqué. A moins que cela n’intervienne, hasard du calendrier, au moment où CR7 a entamé des discussions contractuelles avec la Juventus…