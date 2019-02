Mercato : La FIFA interdit Chelsea de recruter jusqu'en juillet 2020 !

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Gros coup dur pour Chelsea, interdit de recruter pendant un an par la FIFA en raison de la violation de la réglementation sur les transferts des joueurs mineurs.

Une sanction qui par le passé avait déjà touché plusieurs clubs européens. Le club londonien ne sera pas autorisé à recruter cet été, ni en janvier 2020, et devra donc attendre l’été 2020 pour se renforcer. En plus de cela, Chelsea a écopé d’une amende de 528.000 euros. Habitués à multiplier les recrutements de jeunes joueurs, et champions du monde des joueurs prêtés, les Blues ont été épinglés pour avoir fait signer 28 joueurs de moins de 18 ans à l’étranger sans respecter le règlement.