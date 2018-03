Mercato : L’OL et Monaco craquent pour cette pépite turque

Dans : Mercato, OL, Monaco.

L’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco ont comme point commun de désormais cibler des joueurs prometteurs, en France comme à l’étranger.

Et les deux clubs actuellement à la lutte pour le podium se retrouvent inévitablement sur des pistes communes. C’est le cas avec plusieurs joueurs turcs, et notamment un en particulier. Il s’agit de Yusuf Yazici (à gauche sur la photo), jeune milieu offensif qui évolue à Trabzonspor. Le joueur de 21 ans a déjà été supervisé par les deux clubs français, et notamment lors du dernier match face à Besiktas.

La presse turque évoque une probable attaque pour Yazici cet été, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club de Trabzon. L’été dernier, la formation de Süper Lig a annoncé avoir refusé des propositions à hauteur de 10 puis 14 ME pour celui qui est déjà international turc à 21 ans, et évolue au plus haut niveau depuis l’âge de ses 18 ans. A noter que Séville et le Milan AC sont également intéressés par Yazici.