Mercato : L'OL et l'ASSE à ses pieds, cette pépite de 16 ans hésite

Dans : Mercato, OL, ASSE, Sochaux, Monaco.

Tandis que Tanguy Ndombele mais également Houssem Aouar sont dans le viseur des plus grosses écuries européennes en vue du prochain mercato, l’OL a la volonté d’anticiper et observe d’ores et déjà plusieurs remplaçants potentiels. Parmi eux, Lucien Agoumé, très jeune joueur (16 ans) évoluant en Ligue 2 du côté de Sochaux. Le problème pour Florian Maurice, c’est que la concurrence est féroce dans ce dossier, l’ASSE, Monaco ou encore Barcelone ayant également montré leur intérêt. Interrogé par France Bleu Belfort Montbéliard, l’agent de Lucien Agoumé a confié qu'un transfert en L1 était privilégié.

Mais visiblement, aucune décision n’a encore été prise pour l’instant concernant la destination du joueur. « Il réfléchit, il a quand même des projets intéressants qui s’offrent à lui : Lyon, Monaco, Saint-Etienne, ça ne laisse pas indifférent. Aller tout de suite au FC Barcelone, est-ce le meilleur projet sportif ? Il y a sans doute des projets intermédiaires plus intéressants. L’important à cet âge-là, c’est de jouer » a expliqué l’agent de Lucien Agoumé, sous contrat aspirant au FC Sochaux. Mais qui ne devrait pas faire ses valises contre une somme inférieure à 4 ME lors du prochain mercato. L’OL et l’ASSE sont prévenus…