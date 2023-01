Esp : Un mercato angoissant pour Karim Benzema

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Capitaine indiscutable du Real Madrid, Karim Benzema fait l’unanimité en Espagne. Mais il pourrait être menacé au prochain mercato.

Malgré son statut et ses prestations depuis plusieurs années, Karim Benzema n’est pas intouchable au Real Madrid. Et le prochain mercato estival pourrait bien être celui de tous les dangers pour l’avant-centre français. Malgré l’attachement que lui portent Florentino Pérez, Carlo Ancelotti et les supporters du Real Madrid dans leur ensemble, « KB9 » pourrait voir un sérieux concurrent débarquer à la pointe de l’attaque l’été prochain selon le site Defensa Central. Et pour cause, le média espagnol indique que le Real Madrid est très intéressé par la potentielle signature d’Harry Kane en juillet prochain. Cible de longue date de l’état-major madrilène, le buteur de Tottenham pourrait être tenté par un nouveau challenge, alors que les Spurs n’obtiennent pas vraiment des résultats en adéquation avec les ambitions XXL du buteur de la sélection anglaise.

Harry Kane ciblé par le Real Madrid au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Florentino Pérez est satisfait d’avoir bouclé le recrutement d’Endrick, mais le Brésilien ne débarquera au Real Madrid qu’en juin 2024. En attendant, Karim Benzema est bien seul à la pointe de l’attaque merengue. Et cette situation ne convient plus à personne au Real, de Florentino Pérez à Carlo Ancelotti. Tout le monde a conscience que Karim Benzema ne peut plus jouer tous les trois jours sur une saison entière et que par conséquent, il est essentiel de recruter un nouvel attaquant dans le but de le faire souffler. Reste que le buteur formé à l’OL ne s’attendait certainement pas à ce qu’un joueur du calibre de Kane soit pisté par le Real. Car il semblerait bien que le champion d’Espagne soit davantage dans l’optique de recruter un potentiel titulaire plutôt qu’un remplaçant à Benzema, comme cela avait été fait par le passé avec Mariano Diaz ou encore Jovic. Reste maintenant à voir si le Real Madrid parviendra à boucler le dossier Harry Kane, par ailleurs pisté par Manchester United dans l’optique du prochain mercato estival.