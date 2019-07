Mercato : L'attitude du Barça est honteuse, l'Atlético le dit haut et fort

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

La situation se tend entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid dans le cadre du transfert d’Antoine Griezmann.

Le 14 mai dernier, Antoine Griezmann annonçait son départ de l’Atleti. Sauf que deux mois plus tard, l’avenir de l’attaquant français reste flou. Alors que sa clause libératoire est tombée de 200 à 120 millions d'euros le 1er juillet, le champion du monde n’a pas encore rejoint le Barça. Mais le club catalan a récemment lancé les discussions avec le club de Madrid, comme le confirme Josep Maria Bartomeu. « Il y a un intérêt pour Griezmann. La réunion de jeudi entre Oscau Grau et Miguel Angel Gil ? C'était le premier contact avec l'Atlético à ce sujet. Son refus de l'an dernier ? Ce n'est pas la première fois. C'est arrivé avec Henry et Villa, et ils sont venus ensuite. Ça ne me préoccupe pas », a lancé, en conférence de presse, le président de Barcelone, qui cherche à négocier le transfert, avec un joueur inclus ou un paiement différé, afin d’avancer également sur les dossiers De Ligt ou Neymar.

Une méthode qui ne plaît pas à l’Atletico. « L’Atlético a appris que le Barça et le joueur avaient conclu un accord en mars dernier. La réponse de l'Atlético a été négative, sachant qu'ils ont manqué de respect envers notre club et tous ses fans. L’Atlético souhaite exprimer sa plus forte répulsion à l'égard du comportement de l'un et de l'autre, en particulier du FC Barcelone, pour avoir incité le joueur à rompre sa relation contractuelle avec l'Atlético pendant la saison, ce qui viole les périodes de négociation protégées avec les joueurs et modifie les règles fondamentales », ont répliqué, dans un communiqué, les Colchoneros, qui semblent donc prêts à aller au bras de fer, sachant que Grizi est attendu dimanche à Madrid pour la reprise...

🔊 @jmbartomeu: “Hay interés en Griezmann, ayer se reunió nuestro CEO, Òscar Grau, con Miguel Ángel Gil (Atlético de Madrid)” pic.twitter.com/rhzpRF2CfZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 juillet 2019