Mercato : L'ASSE, Rennes, Bordeaux et l'OM flairent le bon coup avec ce buteur libre

Recruté par le Tianjin Quanjian pour un total de 35 ME il y a un an de cela, Anthony Modeste a pourtant mis un terme à son contrat et se retrouve donc libre de s’engager où bon lui semble.

Un statut qui intéresse forcément du très beau monde, même si ce retour en Europe va devoir s’opérer avec une sérieuse baisse de salaire. Surtout si cela signifie un nouveau passage par la France, où de nombreux clubs sont annoncés intéressés par ses services. Selon différentes sources, Bordeaux et Rennes sont les plus pressants, tandis que Saint-Etienne et l’OM restent à l’affût. Le joueur a déjà reçu des offres de Russie et de Turquie, mais privilégierait une arrivée dans un championnat majeur européen. Des clubs allemands, où Modeste a brillé pendant quatre saisons, sont aussi sur les rangs pour l’attaquant passé par Angers, Bordeaux, Bastia et Nice.