Mercato : Hazard ne trahira jamais le LOSC pour le PSG

Questionné sur un potentiel retour dans le championnat de France, Eden Hazard a répondu sans détour.

Entre 2007 et 2012, Eden Hazard a tout connu en L1 avec Lille. Auteur de 50 buts en 194 matchs avec les Dogues, l'attaquant belge a remporté de nombreuses distinctions : une Ligue 1 et une Coupe de France en 2011, deux titres de meilleur espoir du championnat (2009, 2010) et deux trophées de meilleur joueur (2011, 2012). Autant dire qu'il ne peut pas faire mieux sur le sol français. Depuis 2012 et son transfert record de 40 millions d'euros, le joueur de 27 ans évolue à Chelsea, avec qui il rayonne en Premier League. Bien loin de son deuxième pays désormais, Hazard ne s'y voit pas revenir un jour, même si le Paris Saint-Germain, seul club français capable de se le payer, a déjà tenté sa chance lors des dernières saisons.

« Un retour en L1 un jour ? Hum... Des contacts avec le PSG ? Oui. Tenté d'aller à Paris ? Non. Tout simplement parce que j'ai toujours dit que si je devais revenir en Ligue 1, ce serait au LOSC. Si ce n'est pas possible, alors je ne reviendrais jamais en France. Il n'y a aucune chance de me voir ailleurs qu'à Lille en Ligue 1, c'est sûr... », a lancé, sur Canal+, Hazard, qui rêve plutôt d'évoluer sous le maillot du Real Madrid, alors que son contrat à Chelsea ne court que jusqu'en 2020.