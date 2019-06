Mercato : Griezmann au Barça, le doute revient !

Dans : Mercato, Liga.

Cette semaine, invité de la Cadena Ser, le patron de l'Atlético Madrid avait confié qu'il savait pertinemment depuis le mois de mars qu'Antoine Griezmann allait partir lors de ce mercato pour rejoindre le FC Barcelone. Même si l'attaquant tricolore des Colchoneros refuse totalement de dire pour quel club il jouera en 2019-2020, le Barça est considéré comme le grandissime favori, même si le nom du PSG a circulé. Mais ce dimanche, Sport persiste et signe, rien n'est encore acquis dans le dossier Antoine Griezmann, les dirigeants barcelonais étant toujours en pleine réflexion.

« Nous avons interrogé le Barça et l’entourage de Griezmann et ils ont nié une quelconque signature. Il n'y a rien du tout disent-ils. Le club voulait signer Griezmann, mais des doutes sont apparus en interne lorsqu’il a été dit que dans le vestiaire de Barcelone certains cadors n’y étaient pas favorables. Conscient de cette situation et qu'il reste encore quinze jours avant le 1er juillet, date à laquelle la clause du joueur passera de 200 à 120ME, l'opération Griezmann a été mise en attente dans l'attente d'une décision finale du président Bartomeu », affirme le quotidien sportif catalan. Faux suspense ou vraie réflexion, la réponse arrivera probablement le 1er juillet.