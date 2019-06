Mercato : Gareth Bale au Bayern Munich, ça chauffe

Dans : Mercato, Foot Europeen, Bundesliga, Liga.

Obligé de remplacer ses ailiers légendaires Franck Ribéry et Arjen Robben, le Bayern Munich entend bien frapper fort.

Et cela pourrait être le cas avec l’information dévoilée par ESPN, et qui évoque les contacts entre Gareth Bale et le club bavarois. L’agent du Gallois a confirmé des discussions avec le champion d’Allemagne, même si la forme risque de ne pas plaire au Real Madrid, son club actuel.

En effet, le Bayern espère conclure un prêt avec option d’achat, histoire de renvoyer Bale en Espagne si jamais le courant ne passait pas. Néanmoins, le retour de Zinedine Zidane au sein de la Maison Blanche a scellé l’avenir de la star britannique, qui va devoir se trouver un point de chute cet été, et en est bien conscient. A 29 ans, le Gallois pourrait voir l’intégralité de son salaire être pris en charge par le Bayern, même si bien évidemment, sa valeur baisserait fortement à la fin de son prêt, lui qui a été acheté pour 100 ME par le Real Madrid en 2013, et a encore trois ans de contrat.