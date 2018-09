Mercato : Diony vendu 10ME à l'ASSE, une provocation venue de très haut

Dans : Mercato, Dijon, ASSE, Ligue 1.

L’été dernier, Saint-Etienne surprenait pas mal de monde en lâchant 10ME à Dijon pour recruter Loïs Diony.

Un an plus tard, difficile de dire que les Verts ont fait une bonne affaire avec l’ex-attaquant du Stade Montois, qui peine à exploser dans le Forez. En tout cas du côté de Dijon, on célèbre encore cette vente historique. Invité de J+1 sur Canal Plus, le président bourguignon Olivier Delcourt est revenu sur cette opération financière « historique » pour Dijon.

« Diony, financièrement, c’est notre meilleur coup, c’est vrai, mais il ne faut pas en parler aux Stéphanois (rires). Il se relance, et je suis très content pour lui parce que c’est un joueur qui mérite. Il a eu une année difficile, et je pense que ça lui a servi de leçon et que cette année, il va faire une très belle saison. En tout cas, je lui souhaite vraiment » a expliqué le président du DFCO, qui s’est révélé être un excellent négociateur l’été dernier au moment de boucler le départ de Loïs Diony, et qui souhaite maintenant au joueur d’exploser chez les Verts. On l’espère également du côté de Saint-Etienne au vu de l’investissement consenti…