Mercato : De Ligt au Bayern Munich pour 70 ME !

À la recherche d’un nouveau défenseur central pour compenser le départ de Niklas Sule au Borussia Dortmund, le Bayern Munich se prépare à frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Puisque ce dimanche soir, Fabrizio Romano annonce effectivement que le club bavarois va s’attacher les services de Matthijs De Ligt.

FC Bayern final, verbal proposal for Matthijs de Ligt: €70m guaranteed fee, €10m in easy/difficult add-ons. Juventus have accepted, contracts will be completed early next week. 🚨🇳🇱 #FCB



Official contract will be sent also to Matthijs and agents, already agreed until 2027. pic.twitter.com/iwK0ei2YwF