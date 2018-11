Mercato : De Gea, tout ça pour ça…

Dans : Mercato, Premier League, PSG.

Présenté comme le gardien de but à suivre pour l’été prochain, David De Gea ne devrait finalement pas bouger.

Surprenant puisque le portier espagnol était annoncé en fin de contrat à Manchester United, après huit ans de présence. Mais Sky Sports annonce ce jeudi que le club anglais a décidé de faire jouer une option dans le contrat de l’ancien portier de l’Atlético Madrid, qui lui permet de le prolonger d’une saison sans avoir à toucher à son salaire.

Résultat, en attendant l’officialisation, De Gea va rester chez les Red Devils et des discussions ont été entamées en parallèle pour prolonger son contrat sur le long terme cette fois-ci. Avis aux clubs intéressés, comme pouvait l’être le Paris Saint-Germain, le gardien de Manchester United a de grandes chances de continuer sa carrière à Old Trafford, au moins pour un an.