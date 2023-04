Lionel Messi a fait son choix, le PSG et le Barça en finale

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat au PSG l'été prochain, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Le PSG, le Barça, l'Arabie saoudite ou les Etats-Unis ? Une chose est sûre, il veut continuer au haut niveau ce qui place l'Europe et Barcelone en favoris, avec le PSG pas loin derrière ?

La chasse aux millions d'euros ou celle aux trophées les plus prestigieux de la planète football ? Tel est le dilemme proposé à Lionel Messi pour les prochaines semaines. La Pulga arrivera alors en fin de contrat au PSG qu'il avait rejoint deux ans auparavant. Les Parisiens veulent encore le garder un an de plus, étant autant convaincus par son niveau sportif que par son aura médiatique. Mais, le joueur ne semble pas privilégier cette piste alors que son salaire serait revu à la baisse et que le courant ne passe pas avec les supporters. C'est probablement un nouveau club qui l'attend et les spéculations vont bon train au vu des projets différents proposés.

Messi sur l'autoroute vers Barcelone

D'un côté, les projets exotiques mais fortement rémunérateurs d'Al Hilal en Arabie saoudite et de l'Inter Miami aux Etats-Unis. Les Saoudiens lui offrant même un contrat à 400 millions d'euros annuels de salaire pour venir affronter son vieux rival Cristiano Ronaldo. De l'autre, sa maison, l'équipe liée à ses succès, le FC Barcelone. Le salaire n'y sera pas aussi extravagant mais Messi pourra réaliser son rêve de finir sa carrière dans son club de toujours. Selon le quotidien catalan Sport, cette option est bien prioritaire à ses yeux. Car, au-delà de retrouver l'Espagne, Messi ne veut pas quitter l'Europe.

Barcelona are confident that La Liga will accept their viability plan, which would allow Messi's return to get closer and his registration getting completed. Messi is waiting for Barça.



Messi reste ambitieux sportivement tant en club qu'en sélection nationale. Pour garder son niveau et rêver gagner d'autres trophées et surtout le Ballon d'Or, la Pulga veut continuer à jouer en Europe. C'est plus que jamais la priorité du joueur argentin, conscient que malgré leurs progrès la MLS et la ligue saoudienne ne sont pas encore au niveau de la Liga et de la Ligue des champions. Et le seul moyen d'y parvenir serait de rester à Barcelone. Un retour de Messi au Barça prend de plus en plus forme. Si de nombreux détails financiers doivent être éclaircis, toutes les parties y trouvent leur compte. Messi bien sûr mais aussi Xavi, heureux d'inclure son ami septuple ballon d'or dans son équipe. Enfin, Joan Laporta désireux selon Sport de se racheter après le départ houleux de la Pulga lors du mercato estival 2021.

Ce désir de rester en Europe sera bien évidemment aussi suivi du côté du Paris SG, qui a toujours le joueur sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Et si d'aventure le dossier Messi devenait trop compliqué pour le FC Barcelone, qui ne pourra pas faire totalement ce qu'il veut sur le plan financier, alors l'idée de continuer l'aventure à Paris pourrait de nouveau prendre du poids. En tout cas, le clan de l'Argentin est limpide, l'Arabie Saoudite ou les Etats-Unis, ce n'est pas pour tout de suite.